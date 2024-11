Milan tornato a Milanello: allenamento misto a ranghi ridotti

Dopo essersi ritrovati al mattino per la colazione, i giocatori hanno dato inizio all’allenamento con un esercizio di attivazione muscolare, utilizzando il pallone per sciogliere i muscoli e prepararsi alla sessione. In seguito, il gruppo, arricchito dalla presenza dei giovani del Milan Futuro, ha continuato con una partitella a campo intero, divisa in due tempi da 35 minuti ciascuno. Nonostante l'assenza di molti big, l'allenamento si è svolto con grande impegno e intensità, con i calciatori che hanno dato il massimo per mantenere alta la forma fisica.