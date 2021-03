Milan, allenamento di oggi: subito testa alla Fiorentina | News

Il Milan di Stefano Pioli si è allenato questa mattina nel centro sportivo di Milanello in vista della partita contro la Fiorentina

Rossoneri a Milanello questa mattina per il primo allenamento in ottica Fiorentina, prossimo avversario in campionato nella 28° giornata prevista per domenica 21 marzo alle 18.00 al Franchi di Firenze. La squadra si è ritrovata per colazione prima di scendere negli spogliatoi.