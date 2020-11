Milan, allenamento cancellato: ecco quando si riprenderà / News

Milan, Pioli positivo: allenamento cancellato

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Un fulmine a ciel sereno, il coronavirus non risparmia nemmeno Stefano Pioli. L’allenatore rossonero, in seguito ad un tampone rapido effettuato in mattinata, è risultato positivo al Covid-19. Il Milan ha subito avvertito le autorità sanitarie che hanno disposto con prontezza l’isolamento domiciliario, come da protocollo. In seguito a questo avvenimento, il club ha comunicato la cancellazione dell’allenamento odierno. La preparazione alla sfida contro il Napoli, prevista per domenica 22 novembre alle ore 20:45, riprenderà lunedì 16 novembre, con una seduta pomeridiana. Ecco il comunicato ufficiale rossonero: VAI ALLA NOTIZIA >>>