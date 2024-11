Milan, da oggi la squadra riprenderà gli allenamenti a Milanello

Dopo due giorni di riposo, il Milan riprenderà gli allenamenti coi giocatori che non sono stati convocati dalle rispettive Nazionali.

Dopo la delusione per il 3-3 contro il Cagliari in terra sarda e due giorni di riposo, il Milan di Paulo Fonseca riprenderà gli allenamenti. Vista la sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali, agli allenamenti mancheranno diversi giocatori rossoneri convocati dai Commissari Tecnici. Gli allenamenti del Milan di Fonseca, che avrà a disposizione i calciatori rimasti a Milanello, si baseranno sulla preparazione del big match contro la Juventus. La partita contro i bianconeri si giocherà a San Siro il 23 novembre alle ore 18:00.