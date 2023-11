Milan, ripresi gli allenamenti a ranghi ridotti: il report della seduta

(fonte: acmilan.com) La squadra, a ranghi ridotti per le assenze dei rossoneri impegnati con le rispettive nazionali, si è ritrovata a Milanello per la ripresa degli allenamenti .

IL REPORT

Prima parte in palestra per l'attivazione muscolare poi gruppo in campo per la fase di riscaldamento con alcuni esercizi atletici eseguiti tra gli ostacoli bassi e i coni.