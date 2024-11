Domenica di lavoro in direzione Bratislava: le ultime da Milanello

Lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti del match contro la Juventus, in campo gli altri componenti della rosa che hanno iniziato con la consueta attivazione muscolare eseguita tra gli ostacoli bassi. L'allenamento è proseguito con il gruppo impegnato in alcune esercitazioni sul possesso (5 vs 5) seguite da una serie di duelli (2 vs 2 e 2 vs 3), poi lavoro attacco/difesa prima della consueta partitella su campo ridotto che ha chiuso la sessione odierna.