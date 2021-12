Martedì Milan-Liverpool: report dell’allenamento odierno a Milanello

Allenamento a Milanello oggi per il Milan di Stefano Pioli: archiviato il successo contro la Salernitana, ora è già tempo di Champions League

(fonte: acmilan.com) - Archiviata la vittoria di ieri, la squadra si ritrovata a Milanello per il primo allenamento in preparazione del prossimo match di Champions League contro il Liverpool , in programma a 'San Siro' martedì 7 dicembre alle ore 21:00 . Presenti a Milanello Paolo Maldini e Frederic Massara .

REPORT - In palestra per lavoro di scarico defaticante gli undici partenti di ieri; in campo gli altri componenti della rosa che hanno iniziato con una serie di esercizi atletici focalizzati sulla rapidità. L'allenamento è proseguito con il gruppo impegnato sul possesso palla e poi, per chiudere, nella partitella su campo ridotto.