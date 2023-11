Lecce-Milan, la vigilia dei giallorossi di D’Aversa | Serie A News

Il Lecce si prepara ad affrontare il Milan, 12^ giornata di Serie A. Oggi in programma conferenza stampa e rifinitura

Alle ore 12:45 inizierà la consueta conferenza stampa del Lecce che precede il giorno della partita. Roberto D'Aversa, allenatore dei salentini, parlerà alla stampa presente e risponderà alle domande dei giornalisti. Nel pomeriggio di oggi poi ci sarà la rifinitura per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione del tecnico nato in Germania. L'indomani i pugliesi sfideranno il Milan, con la gara che è in programma alle ore 15:00 e sarà il primo incontro del sabato di Serie A.