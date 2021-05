Juventus, il report dell’allenamento: ritorno al lavoro con vista Milan

La Juventus, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato il report dell'allenamento odierno: si prepara la gara contro il Milan

La Juventus, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato il report dell'allenamento odierno. I bianconeri iniziano la settimana che porta al big-match Champions contro il Milan. Questi i dettagli: "Dopo un giorno di pausa, concesso da Mister Pirlo a seguito della vittoria di Udine, i bianconeri sono tornati in campo questo pomeriggio. Il gruppo si è ritrovato alla Continassa per iniziare a preparare la grande sfida di domenica sera all'Allianz Stadium, dove alle 20.45 inizierà Juve-Milan. Dopo la fase atletica, la squadra ha poi concluso la seduta con la consueta partitella. Appuntamento per la sessione di domani al mattino".