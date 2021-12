Giroud, ancora allenamento personalizzato: in dubbio per Milan-Napoli

Olivier Giroud si è allenato ancora a parte. A rischio, a questo punto, la sua presenza in Milan-Napoli di domenica sera a 'San Siro'

Olivier Giroud, centravanti francese classe 1986, resta in dubbio per Milan-Napoli, partita della 18^ giornata della Serie A 2021-2022, in programma domenica sera, alle ore 20:45, a 'San Siro'. Questo perché l'ex Arsenal e Chelsea, anche oggi, ha svolto allenamento personalizzato presso il centro sportivo rossonero di Milanello.

Sembrava dovesse tornare ad allenarsi in gruppo dapprima ieri, ma così non è stato. Oggi, quindi, tutti i segnali lasciavano pensare che Giroud potesse allenarsi con gli altri compagni agli ordini del tecnico Stefano Pioli. Invece anche oggi non è stato il giorno giusto.

Giroud, quindi, fermo dallo scorso 24 novembre, quando rimediò una lesione al bicipite femorale durante Atlético Madrid-Milan di Champions League, potrebbe non essere disponibile per il big match di campionato contro gli azzurri di Luciano Spalletti.