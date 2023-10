Genoa, penultimo allenamento prima del Milan: il report della seduta

Stadio sold-out per un’altra serata di stelle filanti. Il Grifone ha smarcato dall’agenda il penultimo allenamento per la sfida con il Milan, preceduto dalle clip per analizzare avversari e improntare contromisure. Dopo componente atletica e messa in moto, la distribuzione delle pettorine ha aperto il sipario sulle prove di assetto e formazione, con frequenti variabili e cambi in corsa.