Fiorentina-Milan, l’allenamento di oggi dei rossoneri: tornano i nazionali

La squadra di Stefano Pioli si è allenata questo pomeriggio a Milanello in vista di Fiorentina-Milan, in programma sabato sera

Squadra al lavoro oggi pomeriggio a Milanello per il penultimo allenamento prima della prossima gara di campionato contro la Fiorentina, sabato alle ore 20.45 al Franchi.

Dopo la consueta attivazione muscolare in palestra, squadra alle prese con alcuni lavori sulla forza eseguiti con l'ausilio degli attrezzi. Al termine via al lavoro sul campo con la fase di riscaldamento e una serie di esercizi atletici. Mister Pioli ha poi dato il via alla fase tattica della sessione odierna che si è conclusa con la partitella su campo ridotto.