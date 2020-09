Europa League – L’allenamento del Milan in vista dello Shamrock Rovers

ULTIME NOTIZIE MILAN EUROPA LEAGUE – (fonte:acmilan.com)

Penultimo allenamento per i rossoneri verso la prima partita ufficiale della stagione contro lo Shamrock Rovers nei preliminari di Europa League, in programma giovedì 17 alle 20.00 a Dublino. A Milanello presenti anche Paolo Maldini e Frederic Massara per assistere all’allenamento.

MILAN EUROPA LEAGUE: IL REPORT

Inizio in palestra per l’attivazione muscolare, seguita da una serie di esercizi sulla forza eseguiti con l’ausilio degli attrezzi. Spazio al lavoro fisico, focalizzato sulla rapidità. Mister Pioli ha poi diretto la parte tattica dell’allenamento odierno. Partitella su campo ridotto prima di rientrare negli spogliatoi.

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino e, a seguire, la conferenza stampa della vigilia di Mister Pioli, alle ore 14.00, prima della partenza alla volta di Dublino.

