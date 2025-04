Derby Inter-Milan, Conceicao recupera due giocatori per la Coppa Italia

Il Milan esce ancora una volta sconfitto in stagione. I rossoneri non riescono a trovare la tanto agognata continuità e cedono il passa all' Atalanta , alla quale basta il gol di Ederson per guadagnare tre punti pesanti. Al Milan resta solo la Coppa Italia . Contro l'Inter previsti due importanti rientri per Sergio Conceicao. Ecco di chi si tratta.

Arrivano buone notizie per Sergio Conceicao verso il derby di Coppa Italia contro l'Inter: come riportato da Peppe Di Stefano, in diretta su Sky Sport 24, sia Ruben Loftus-Cheek che Kyle Walker sono tornati a lavorare in gruppo. Il centrocampista stava recuperando dall'operazione all'appendicite, mentre Walker era stato operato al gomito. Entrambi potrebbero essere delle carte molto importanti contro l'Inter. L'andata, ricordiato, è terminata 1-1. Il ritorno è in programma questo mercoledì.