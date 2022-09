Champions League, Salisburgo-Milan: Rebic non è in gruppo | PM News

Ante Rebic non si allena in gruppo alla vigilia di Salisburgo-Milan di Champions League. L'attaccante croato, dunque, non sarà disponibile

Come riferitoci dal nostro inviato a Milanello, Stefano Bressi, l'attaccante croato Ante Rebic non si sta allenando in gruppo in vista di Salisburgo-Milan, partita della prima giornata del Girone E della Champions League 2022-2023, in programma domani sera, alle ore 21:00, alla 'Red Bull Arena' di Salisburgo (Austria).

Salisburgo-Milan, Rebic sarà ancora indisponibile

Rebic, pertanto, non ha ancora recuperato dal fastidioso problema alla schiena che lo sta tormentando negli ultimi giorni e che, di fatto, gli hanno fatto saltare già diverse partite. Il croato, classe 1993, salterà dunque l'esordio del Diavolo in quest'edizione della Champions League. L'anno passato, alla prima partita del girone, Rebic aveva invece segnato in Liverpool-Milan 3-2.

L'ex Eintracht Francoforte non sarà l'unico assente nella fila rossonere. Mancheranno, infatti, in Austria anche Zlatan Ibrahimović (non iscritto in lista UEFA), Rade Krunić e Alessandro Florenzi. Nessun problema per tutti gli altri effettivi della rosa, che si allenano regolarmente alle dipendenze del tecnico Stefano Pioli. Milan, aperta la pratica per il rinnovo di Leao: le ultime news >>>