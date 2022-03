Cagliari-Milan, il report dell’allenamento di oggi | News

Il Milan di Stefano Pioli si è allenato questa mattina a Milanello in vista della gara di sabato contro il Cagliari. Ecco il report

Allenamento mattutino per i rossoneri che si sono ritrovati nel Centro Sportivo di Milanello per colazione e poi per la penultima giornata di lavoro in vista della trasferta di sabato sera contro il Cagliari.