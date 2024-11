Paulo Fonseca, dopo la vittoria in Champions League contro i Blancos di Ancelotti, ha concesso un giorno di riposo (ieri) ai ragazzi. Da oggi la squadra tornerà a Milanello per gli allenamenti e per preparare al meglio la trasferta contro il Cagliari, in programma sabato 9 novembre alle ore 18:00 presso l'Unipol Domus Arena.