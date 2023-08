Bologna, partitella a metà campo a due giorni dal Milan: il report

Ecco, di seguito, il report della seduta di allenamento odierna del Bologna. Per i rossoblù partitella a metà campo a due giorni dal Milan

(fonte: bolognafc.it) La squadra continua la preparazione a Bologna-Milan: oggi i rossoblù hanno svolto una seduta tecnico-tattica con partitella a metà campo. Allenamento differenziato per Musa Barrow. Domani, a due giorni da Bologna-Milan, la squadra sosterrà un allenamento a porte chiuse. Thiago Motta sarà a disposizione dei giornalisti in conferenza alle 14 presso la sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli.