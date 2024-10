Dopo la vittoria in Champions , il Milan è pronto a riprendere gli allenamenti per prepararsi alla prossima sfida: a lavoro per il bologna

Dopo il successo ottenuto ieri in Champions League contro il Club Brugge, il Milan è pronto a riprendere gli allenamenti per prepararsi alla prossima sfida. Oggi, la squadra si ritroverà a Milanello per avviare la preparazione in vista dell'incontro di sabato, che si disputerà alle 18:00 allo stadio "Dall'Ara" contro il Bologna.