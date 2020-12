Benevento-Milan, l’allenamento di oggi: presenti Maldini e Massara | News

Benevento Milan: l’allenamento di oggi

MILAN NEWS (fonte:acmilan.com)

Primo allenamento a ranghi completi dopo la sosta natalizia per i rossoneri. A Milanello, infatti, la squadra, dopo aver fatto colazione, è scesa in campo alle 11.30 sotto gli occhi di Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Come di consueto, la sessione odierna è iniziata in palestra, dove i rossoneri hanno svolto l’attivazione muscolare prima di uscire sul centrale per un torello fatto all’interno del cerchio di centrocampo. Successivamente, la squadra è stata divisa in due gruppi che si sono alternati in due diverse stazioni: esercitazioni tecniche nella prima; lavoro atletico focalizzato sulla rapidità nella seconda. Terminata la prima parte, Mister Pioli ha dato il via alla parte tattica, chiusa dalla consueta partitella su campo ridotto.

GIOVEDÌ 31 DICEMBRE

Il programma di domani, giovedì 31 dicembre, prevede un solo allenamento al mattino

Calciomercato Milan: il vice Ibrahimovic arriva dall’Inghilterra. VAI ALLA NOTIZIA>>>