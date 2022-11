Milan, il report dell’allenamento di Milanello: testa alla Fiorentina

(fonte: acmilan.com) "Milan a Milanello questa mattina per il primo allenamento in ottica Fiorentina, avversaria dei rossoneri domenica 13 novembre alle ore 18:00 a 'San Siro' nell'ultimo appuntamento prima della sosta per il Mondiale 2022. Presenti, per seguire la seduta del gruppo di Mister Stefano Pioli, anche Paolo Maldini e Frederic Massara.