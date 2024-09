Allenamento Milan, le ultime news sulla seduta di Thiaw e Morata

Allenamento mattutino, oggi a Milanello, per il Milan di Paulo Fonseca. Seconda seduta della settimana, dopo i quattro giorni di riposo per la squadra, per preparare al meglio la partita di sabato sera, ore 20:45, a 'San Siro' contro il Venezia. C'era curiosità per capire cos'avrebbero fatto Malick Thiaw e Álvaro Morata, entrambi reduci da infortunio e fuori causa per le ultime due partite contro Parma e Lazio.