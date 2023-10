Ecco, di seguito, il report dell'allenamento odierno del Milan, che ha svolto possesso, tattica e torelli in vista del Borussia Dortmund

(fonte: acmilan.com) Ritrovo a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento in preparazione del prossimo incontro di Champions League che vedrà il Milan affrontare il Borussia Dortmund mercoledì 4 ottobre alle 21.00 al Signal Iduna Park.