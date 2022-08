Allenamento Milan: in programma una seduta pomeridiana a Milanello

Il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo oggi pomeriggio a Milanello per l'allenamento quotidiano dopo il Ferragosto di riposo

Il Milan di Stefano Pioli tornerà in campo, oggi a Milanello, per una seduta di allenamento in vista del big match in casa dell'Atalanta, in programma domenica 21 maggio, alle ore 20:45, al 'Gewiss Stadium'.