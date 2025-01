Il Milan ha svolto nel pomeriggio ( 15:30 ora italiana ) il primo allenamento a Riyadh ( Arabia Saudita ) dove prenderà parte alla 'Final Four' della Supercoppa Italiana : venerdì 3 gennaio , alle 20:00 ora italiana , all'Al-Awwal Park, sarà infatti in programma la seconda semifinale della competizione contro la Juventus di Thiago Motta .

Milan, allenamento a Riyadh: ok Pulisic

Arrivano notizie positive, per il nuovo allenatore Sergio Conceicao, sul fronte Christian Pulisic. L'esterno offensivo statunitense, infatti, si è allenato ancora in gruppo e, pertanto, è recuperato per la partita contro i bianconeri. Pronto per giocare. Discorso diverso, invece, per quanto concerne Rafael Leao.