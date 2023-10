Ecco, di seguito, il report della seduta odierna del Milan. I rossoneri di Stefano Pioli hanno svolto lavoro in palestra e defaticante

( fonte: acmilan.com ) Tornata in tarda notte da Parigi, la squadra si è fermata a dormire a Milanello dove questa mattina, dopo la colazione, ha svolto la sessione di allenamento.

Allenamento interamente in palestra dove i rossoneri hanno svolto lavoro defaticante e alcuni esercizi sulla forza con l'ausilio degli attrezzi. Dopodiché, alcuni giocatori sono usciti in campo per effettuare un lavoro aerobico.