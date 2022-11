Allenamento Milan, il report di oggi: presente la dirigenza al gran completo

"Squadra a Milanello questa mattina per il penultimo allenamento in preparazione del prossimo match di campionato, l'ultimo prima della sosta per il Mondiale, che vedrà il Milan impegnato a San Siro contro la Fiorentina domenica 13 novembre alle ore 18.00. A Milanello presenti anche Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara.