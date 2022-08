Allenamento Milan, il report: possesso e tattica con vista Bologna / News

Il Milan, sul proprio sito, ha condiviso il report dell'allenamento odierno. Testa alla partita contro il Bologna, valida per la 3^ giornata di Serie A

"Squadra a Milanello questa mattina per il penultimo allenamento prima del prossimo impegno di campionato che vedrà il Milan impegnato a San Siro - sabato 27 agosto alle ore 20.45 - con il Bologna.

Gruppo subito in campo, sul ribassato, per iniziare con un'attivazione muscolare tecnica effettuata con l'ausilio delle sagome e dei pali, a seguire alcuni torelli a tema per completare la parte dedicata al riscaldamento. L'allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni sul possesso mentre i portieri hanno svolto lavoro specifico con i preparatori. A seguire, Mister Pioli ha diretto la fase tattica della sessione odierna che si è chiusa con la consueta partitella su campo ridotto.