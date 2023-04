Allenamento Milan, il report della seduta di Pasquetta a Milanello

(fonte: acmilan.com) " Pasquetta a Milanello per i rossoneri per proseguire la preparazione in vista del prossimo impegno di Champions League , che vedrà il Milan affrontare il Napoli (mercoledì 12 aprile a 'San Siro' alle ore 21:00 ). Presenti presso il centro sportivo per seguire il lavoro della squadra anche Paolo Maldini e Frederic Massara .

REPORT - Inizio in palestra per una fase iniziale dedicata all'attivazione muscolare. In seguito, squadra in campo per terminare il riscaldamento con alcuni esercizi eseguiti con l'ausilio degli ostacoli bassi e dei coni. L'allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni sul possesso e con una parte tattica. Una partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione odierna.