Allenamento Milan: le ultime sulle condizioni di Kjaer | PM News

Archiviato (con molte recriminazioni) il pareggio per 1-1 maturato in casa del Bologna ieri pomeriggio allo stadio 'Dall'Ara', il Milan è tornato ad allenarsi questa mattina nel centro sportivo rossonero di Milanello a Carnago (VA). Nessun riposo, dunque, per i ragazzi di Stefano Pioli , visto che martedì sera, alle ore 21:00 , il Diavolo sarà di scena al 'Maradona' per affrontare il Napoli di Luciano Spalletti in occasione della partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League .

Milan, allenamento in gruppo per Kjaer

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione Simon Kjaer, difensore danese che ieri - per motivi precauzionali - non aveva preso parte alla trasferta del Milan in Emilia, ha svolto con il gruppo la seduta mattutina di allenamento. Non ci sono problemi, quindi, per l'esperto centrale scandinavo. Sarà a disposizione di mister Pioli per Napoli-Milan di dopodomani sera in Champions.