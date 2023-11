Milan, oggi seduta di allenamento agli ordini di Pioli: il programma

Il Milanè tornato a vincere in campionato grazie al successo casalingo contro la Fiorentina di sabato scorso, prima di capitolare sotto ai colpi tedeschi di Reus e compagni in Champions League contro il Borussia Dortmund. Dunque, i rossoneri sono chiamati nuovamente a reagire e a dare continuità ai risultati quantomeno in Serie A. Sabato li aspetta una sfida insidiosa, sempre nelle mura di San Siro, contro il Frosinone. Il calcio d'inizio della gara è in programma alle ore 20:45.