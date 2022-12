Allenamento Milan: quattro giocatori in più per Pioli. Il gesto di Kjaer

Allenamento mattutino per il Milan di Stefano Pioli a Milanello. Oggi anche seduta pomeridiana. Intanto, però, quattro graditi ritorni

Come ricordato da Gianluca Di Marzio, giornalista di 'Sky Sport', sul suo sito web ufficiale, il Milan di Stefano Pioli ha svolto, questa mattina, una seduta di allenamento in palestra. In programma, poi, più o meno intorno a quest'ora, un'altra seduta, stavolta sul campo.