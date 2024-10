Allenamento Milan, il programma dei ragazzi di Fonseca in vista del Napoli

Il programma di oggi prevede una sessione di allenamento mattutina, seguita poi dalla conferenza stampa del mister Fonseca alle 14:30, che sarà visibile in diretta sull'AC Milan Official App e in live testuale su 'PianetaMilan.it'. Sarà un'opportunità importante per conoscere le ultime novità sulla squadra e le sue strategie per il prossimo incontro.