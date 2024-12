Allenamento Milan, il programma odierno dei rossoneri a Milanello

Giornata di allenamenti per il Milan, che venerdì sera tornerà in campo in occasione del match contro il Verona al Bentegodi.

Redazione PM 17 dicembre - 08:15

Quella di oggi sarà una giornata di allenamenti per Milan, che venerdì sera tornerà in campo per affrontare il Verona al Bentegodi. I rossoneri si ritroveranno al centro sportivo di Milanello per una sessione d'allenamento mattutina.