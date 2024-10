Milan, prevista una sessione d’allenamento pomeridiana

Successivamente, il focus si è spostato su alcune esercitazioni tattiche, fondamentali per affinare le strategie da adottare contro l'Udinese. Infine, come consuetudine, la sessione si è conclusa con una partitella su campo ridotto, utile per mettere in pratica le indicazioni del tecnico e per migliorare l'intesa tra i giocatori.