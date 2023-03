Allenamento Milan: il report da Milanello a due giorni dall’Udinese

Il Milan ha svolto una seduta di allenamento mattutino nel centro sportivo di Milanello. Ecco com'è andata in questo report di 'acmilan.com'

(fonte: acmilan.com) "Rossoneri a Milanello per il penultimo allenamento prima della trasferta di campionato a Udine, in programma sabato 18 marzo alle ore 20:45 .

REPORT - Attivazione muscolare in palestra, poi squadra in campo per proseguire il riscaldamento attraverso alcuni esercizi atletici eseguiti tra gli ostacoli bassi e i coni. Terminata questa prima parte, il gruppo si è spostato sul campo centrale dove ha svolto la fase tattica con la quale si è chiusa la sessione odierna.