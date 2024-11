Allenamento , questa mattina, nel centro sportivo rossonero di Milanello per il Milan di Paulo Fonseca che, come noto, sabato 23 novembre alle ore 18:00 affronterà a 'San Siro' la Juventus di Thiago Motta per la 13^ giornata della Serie A 2024-2025 .

Milan, allenamento in gruppo per Theo Hernández

La buona notizia di giornata, per Fonseca, è che Theo Hernández, il quale aveva saltato Italia-Francia di Nations League per una botta al ginocchio, si è allenato normalmente in gruppo alla ripresa delle sedute con la squadra. Lo ha riferito Gianluca Di Marzio di 'Sky Sport'. Domani, invece, si aggregheranno Mike Maignan (che ha usufruito di un giorno di riposo in più di Theo), Christian Pulisic, Noah Okafor, Yunus Musah e Samuel Chukwueze.