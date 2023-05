Allenamento Milan: le ultime da Milanello su Florenzi e Tomori | PM News

Il Milan di Stefano Pioli ha svolto una seduta mattutina di allenamento nel centro sportivo rossonero di Milanello per preparare il match di domani sera, ore 21:00 , contro la Cremonese a 'San Siro'. Alessandro Florenzi , che aveva saltato la trasferta in casa della Roma per un attacco influenzale, ha smaltito la febbre e ha regolarmente lavorato con il resto del gruppo.

Milan, Florenzi ok. Tomori ancora a parte

Allenamento differenziato, invece, per Fikayo Tomori, alle prese con una contusione alla coscia rimediata proprio in occasione della gara nella Capitale. Il difensore centrale inglese, ad ogni modo, non avrebbe giocato Milan-Cremonese per squalifica.