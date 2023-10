Romano: “Milan, Bennacer è tornato ad allenarsi prima del previsto”

Che Ismaël Bennacer ritornasse a Milanello nella giornata di oggi, lunedì 16 ottobre, era notizia già da qualche giorno. Che il centrocampista ex Empoli, classe 1997, fermo dallo scorso mese di maggio in seguito all'operazione subita alla cartilagine del ginocchio destro tornasse in campo con largo anticipo, però, no.