Allenamento Milan, le ultime su Maignan, Ibrahimovic e gli altri | PM News

Il Milan si è allenato stamattina a Milanello. Ecco com'è andata la giornata di Mike Maignan, Zlatan Ibrahimovic ma non soltanto. Il punto

Daniele Triolo

Il Milan di Stefano Pioli si è allenato, questa mattina, a Milanello e per il tecnico rossonero sono giunte ottime notizie dalla seduta odierna.

Milan, Maignan si è allenato ancora in gruppo — Mike Maignan, infatti, ha lavorato per la seconda volta consecutiva con il gruppo. Il portiere francese, classe 1995, pertanto è da definirsi perfettamente recuperato. Bisognerà, però, aspettare l'allenamento di domani, venerdì 24 e la rifinitura di dopodomani, sabato 25 febbraio, per capire se Maignan potrà riprendere il suo posto tra i pali della porta rossonera già in Milan-Atalanta di domenica sera a 'San Siro'.

Ibra sta meglio: ora è pronto per giocare — Buone notizie per Pioli, però, anche da Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese, classe 1981, sta ritrovando la condizione fisica ideale dopo due settimane di lavoro. Seppur clinicamente guarito, contro Torino e Monza era andato in panchina. In realtà, non era ancora pronto per essere utilizzato. Contro la 'Dea', invece, Zlatan potrebbe avere qualche minuto a disposizione qualora la situazione lo richiedesse.

Calabria e Bennacer out per Milan-Atalanta — In Milan-Atalanta, però, mancheranno sicuramente sia Davide Calabria sia Ismaël Bennacer, i quali hanno lavorato ancora entrambi a parte, con un lavoro personalizzato sul campo. La sensazione è che si punti al loro rientro in squadra per Tottenham-Milan del prossimo 8 marzo a Londra, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Milan, un nome a sorpresa per la difesa >>>

NOVITA! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!