Allenamento Milan, le ultime su Maignan, Florenzi, Calabria e Bennacer

Ottime notizie per Stefano Pioli , allenatore del Milan , nella seduta di allenamento mattutina svoltasi a Milanello . Infatti Mike Maignan e Alessandro Florenzi , dopo aver svolto parzialmente l'allenamento in gruppo nella giornata di ieri, oggi hanno svolto con il resto dei compagni l'intera seduta.

Programma, invece, invariato rispetto alla giornata di martedì per capitan Davide Calabria e Ismaël Bennacer. Come appreso dalla nostra redazione, infatti, oggi come ieri entrambi hanno svolto una seduta di allenamento personalizzato sul campo.