Allenamento Milan: le ultime su Giroud e Thiaw | Champions League News

Olivier Giroud, bomber rossonero, era in dubbio per Napoli-Milan di Champions League. Le ultime da Milanello sul francese e su Malick Thiaw

Alle ore 11:00 di questa mattina i rossoneri di Stefano Pioli sono scesi in campo, a Milanello, per l'allenamento di rifinitura in vista di Napoli-Milan, partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma domani sera, alle ore 21:00, allo stadio 'Diego Armando Maradona'.

Napoli-Milan, Giroud ci sarà in Champions — Olivier Giroud, come comunicatoci dal nostro inviato sul posto, Stefano Bressi, ha iniziato in gruppo la rifinitura. Allarme rientrato, dunque, per l'attaccante francese, che soffriva di un problema al tendine d'Achille e che era dunque in dubbio per il match contro gli azzurri di Luciano Spalletti. Al 'Maradona' ci sarà.

Contrattura per Thiaw, niente di serio ma è in dubbio — Si sta allenando a parte, invece, Malick Thiaw, per una piccola contrattura rimediata dopo Bologna-Milan. Nulla di preoccupante, a quanto ci risulta, però, per il difensore centrale tedesco. Potrebbe essere in dubbio per la partita di Napoli. Ma, ad ogni modo, avrebbe ceduto nuovamente il suo posto da titolare al rientrante Simon Kjær. Napoli-Milan, le convinzioni di Montella su Osimhen e Leao >>>