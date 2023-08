Milan, Ferragosto di riposo: ecco quando si tornerà a Milanello

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha concesso ai propri giocatori un po di riposo per ferragosto; già fissato il rientro in campo

Siamo ormai alla soglia dell'inizio del campionato di Seria A 2023-24. Le squadre stanno ancora rimpolpando i propri organici in visione della prossima stagione come dimostrato dal ritorno di Marko Arnautovic all'Inter. Lo stesso vale per il Diavolo che, oltre ad essere alla ricerca di un nuovo terzino sul calciomercato, pensa già alla partita contro il Bologna prevista sabato sera. Intanto, per il giorno di ferragosto, il tecnico Stefano Pioli ha concesso il riposo al suo Milan.