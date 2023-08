Calciomercato – Liverpool su Maignan: cifre e condizioni del Milan

Le voci, ora, però, parlano - oltre che dell'interesse del Bayern Monaco, alla ricerca di un erede per Manuel Neuer che si avvia verso la fine della sua gloriosa carriera - anche di un concreto approccio del Liverpool di Jürgen Klopp per 'Magic Mike' Maignan. Una mossa che, sui siti web inglesi, viene definita 'a sorpresa' da parte dei 'Reds', visto che, comunque, tra i pali la compagine rossa della Merseyside può schierare un gran portiere come il brasiliano Alisson Becker.

Costa 90-100 milioni e quest'anno non si muoverà — Quest'ultimo, però, sembra essere un po' in declino e, pertanto, il Liverpool - come si dice - avrebbe chiesto informazioni al Milan sulla situazione di Maignan. La risposta del Diavolo? Come detto, giocatore per ora incedibile. Il Milan vuole puntare su Maignan, in scadenza di contratto il 30 giugno 2026, tanto che, presto - al termine di questa sessione di calciomercato - partiranno i negoziati per il rinnovo del suo contratto.

Si punta ad un accordo fino al 30 giugno 2028 da 4,5 milioni di euro netti a stagione. Molto più dei 2,8 attualmente percepiti in rossonero. Secondo quando filtra, però, dai media inglesi, il Milan sarebbe anche disposto a trattare un'eventuale cessione del suo numero 16. Però a due condizioni: la prima è che non accetterà una cifra inferiore ai 90-100 milioni di euro. La seconda è che se ne parlerà, eventualmente, non prima dell'estate 2024. Ora il francese non si muoverà da Milano. Gazidis torna a parlare del Milan: le sue dichiarazioni >>>