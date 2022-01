Allenamento Milan: ecco quando è prevista la seduta oggi a Milanello

Oggi il Milan di Stefano Pioli svolgerà una seduta di allenamento nel centro sportivo di Milanello. Ecco quando scenderà in campo il Diavolo

Ieri il Milan di Stefano Pioli ha svolto, nel centro sportivo rossonero di Milanello , un allenamento defaticante. La classica seduta 'di scarico', in palestra, per smaltire le tossine del match di Venezia . Un allenamento incentrato su esercizi per la forza e con l'ausilio degli attrezzi.

Oggi, invece, il Milan svolgerà una regolare seduta di allenamento a Milanello, di preparazione alla sfida di Coppa Italia di giovedì a 'San Siro' contro il Genoa (in programma alle ore 21:00). L'appuntamento, per i calciatori rossoneri, è previsto per questa mattina. Manchester City su Theo Hernández! Ecco chi offre in cambio al Milan >>>