Allenamento Milan – De Ketelaere in gruppo, in tre hanno lavorato a parte

A poco più di 24 ore dalla prima edizione del 'Trofeo Silvio Berlusconi' , 'Sky Sport' ha fatto il punto sull'ultimo allenamento rossonero. Nella giornata odierna, infatti, il Milan ha svolto una seduta in mattinata, durante la quale si è visto Charles De Ketelaere lavorare in gruppo. Nonostante le voci di mercato che lo vedono ad un passo dall' Atalanta , il trequartista belga continua ad allenarsi con il Diavolo.

In tre, invece, secondo quanto comunicato da 'Sky Sport', hanno lavorato a parte. Questi sono Divock Origi e Junior Messias, anche loro in uscita, sebbene meno lontani dalla cessione. Differenziato anche per il capitano Davide Calabria, per motivi precauzionali. Le sue condizioni comunque non destano preoccupazione e il ritorno in gruppo dovrebbe avvenire tra qualche giorno.