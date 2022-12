Milan a Dubai, le notizie più importanti sull’allenamento del mattino

Il collega Peppe Di Stefano, in collegamento da Dubai per 'Sky Sport', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla seduta di allenamento mattutino svolta dal Milan di Stefano Pioli nel ritiro negli Emirati Arabi Uniti .

Milan, la giornata dei singoli nell'allenamento del mattino

Per Zlatan Ibrahimovic ancora lavoro a parte e non c'è ancora una scaletta precisa sul suo recupero. Davide Calabria ha corso sul campo, così come Brahim Díaz. Per il capitano, fermo dallo scorso ottobre, il recupero è davvero dietro l'angolo.