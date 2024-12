La giornata di oggi prevede la seconda sessione di allenamenti del nuovo tecnico Conceicao. Finita la sessione, il portoghese si presenterà in maniera ufficiale alla stampa ed ai tifosi rossoneri. Dopo il pranzo, la squadra prenderà l'aereo che li porterà in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana, in programma dal 2 al 6 gennaio.