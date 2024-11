Allenamenti Milan, il programma odierno dei rossoneri a Milanello

Nell'allenamento di ieri, Paulo Fonseca ha avuto a disposizione, oltre ai giocatori della prima squadra, anche molti ragazzi del Milan Futuro, che domani alle 20:45 sarà ospite del Pescara in Serie C. Ieri è tornato in gruppo Theo Hernandez, che domenica non è sceso in campo contro l'Italia al Meazza, mentre a Mike Maignan, tra i migliori in campo nel match contro gli Azzurri, è stato concesso un giorno di riposo in più.