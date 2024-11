Allenamenti Milan, oggi e domani gli infortunati al lavoro

Milan, alcuni giocatori non sono stati convocati e proseguiranno gli allenamenti al Milanello. Oggi e domani toccherà agli infortunati.

Diversi giocatori del Milan, non convocati dalle rispettive Nazionali, proseguiranno gli allenamenti al Milanello. Tra ieri ed oggi, si sono allenati i rossoneri che stanno bene e, da oggi, potranno riposarsi per poi tornare in campo lunedì. Gli allenamenti di oggi e domani, invece, saranno dedicate ai giocatori del Milan che sono infortunati.